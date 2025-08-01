Пловец Егор Корнев отобрался в полуфинал, показав третье время

СИНГАПУР, 1 августа. /ТАСС/. Серебряный и бронзовый призер Олимпиады россиянин Климент Колесников не смог выйти в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 м вольным стилем. Соревнования проходят в Сингапуре.

Колесников показал результат 21,95 секунды. Его соотечественник Егор Корнев с результатом 21,52 секунды вышел с третьим временем в полуфинал.

Колесникову 25 лет, ранее он стал шестым на дистанции 100 м на спине. Россиянин является двукратным олимпийским призером, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года, шестикратным победителем чемпионатов мира на короткой воде. Ему принадлежит рекорд мира на дистанции 50 м на спине.