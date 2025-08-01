Планируется, что система заработает до 2030 года

ЧЕБОКСАРЫ, 1 августа. /ТАСС/. Разработка цифрового паспорта спортсмена началась в Чувашии. Планируется, что система будет запущена к 2030 году, сообщил ТАСС глава Минспорта Чувашии Василий Петров.

"Разработаем спортивный [цифровой] паспорт, который будет у всех спортсменов. Планируем, что система заработает до 2030 года. Возможно, даже раньше", - сообщил Петров.

Министр уточнил, что в электронном формате будет собрана основная информация о спортсмене - в частности, его достижения, расписание соревнований, история тренировок. Это позволит тренерам видеть динамику подопечных, корректировать их подготовку с учетом слабых и сильных сторон. Также планируется, что доступ к спортивному паспорту получат медицинские работники, что позволит комплексно подойти к выстраиванию тактики лечения и профилактики, в том числе в части антидопинговой работы.

Петров добавил, что паспорта намерены формировать фактически с первым приходом ребенка в спортивную школу. "Очень важно учесть каждого спортсмена, чтобы мы понимали, как с ним работать, как помочь развить его способности", - пояснил министр.

Петров сообщил, что в республике в целом есть база для реализации данного проекта. Работа Минспорта Чувашии по цифровой трансформации отрасли оценена на федеральном уровне: республика не раз становилась лидером Всероссийского конкурса "Цифровая трансформация российского спорта" в номинации "Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом" с количеством обучающихся (спортсменов) от 17 тыс. до 49 тыс. человек.