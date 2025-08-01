На проходящем в Сингапуре чемпионате мира китайские прыгуны в воду уже завоевали восемь золотых наград

СИНГАПУР, 1 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Ольга Феоктистова не исключает, что в будущем команду может усилить китайский специалист. Об этом она рассказала ТАСС.

Китайские спортсмены последние годы доминируют в прыжках в воду, завоевывая подавляющее большинство золотых медалей на Олимпиадах и чемпионатах мира.

"Надо привлекать специалистов, могут быть даже китайцы. Они ездят по миру, работают по контракту. Китайский специалист мог бы помогать нашим тренерам, к примеру, проводить мастер-классы. Возможно, это позволило бы нам внести корректировку. Много мыслей на этот счет", - сказала Феоктистова.

"Мне как тренеру было бы интересно, - ответила она на вопрос о возможной работе с китайским тренером. - У нас даже в целевой комплексной программе есть пункт о привлечении иностранных специалистов. Надо продумать этот вопрос, найти хорошего специалиста".

На чемпионате мира в Сингапуре российские прыгуны в воду из 10 пока разыгранных комплектов наград завоевали 2 медали - серебро и бронзу. На счету китайских спортсменов 8 золотых медалей, серебро и 3 бронзы.