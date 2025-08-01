Станислав Черчесов возглавлял сборную Казахстана с июня 2024 года по январь 2025-го

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Станислав Черчесов является великой личностью и квалифицированным тренером, он делал акцент в сборной Казахстана на дисциплине. Об этом ТАСС рассказал футболист московского "Динамо" и сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов.

Черчесов возглавлял сборную Казахстана с июня 2024 года по январь 2025-го.

"Я думаю, что не секрет, что Черчесов - очень квалифицированный тренер. Очень дисциплинированный. Мне было очень приятно с ним поработать, потому что он многого добился со сборной России, я считаю его великой личностью, спасибо ему за совместную работу, хотя она была и короткая. Что он дал лично мне? Я думаю, что бросается в глаза, что и я люблю - он держит дисциплину, такой мужик мужиком", - сказал Зайнутдинов.