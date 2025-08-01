В начале апреля россиянин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин должен стать одним из первых игроков, кого по завершении карьеры включат в Зал хоккейной славы. Об этом сообщает портал The Athletic.

В списке игроков, которые должны одними из первых оказаться в Зале хоккейной славы по окончании карьеры, находятся пять россиян. Помимо Овечкина, в этом списке присутствуют трехкратный победитель Кубка Стэнли Евгений Малкин ("Питтсбург"), а также двукратные обладатели трофея форвард Никита Кучеров ("Тампа"), голкиперы Сергей Бобровский ("Флорида") и Андрей Василевский ("Тампа").

В начале апреля Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" он забросил 895-ю шайбу, обойдя канадца Уэйна Гретцки. Всего на счету 39-летнего форварда 1 623 очка (897 шайб + 726 передач).