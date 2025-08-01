Десятые Российско-китайские летние молодежные игры пройдут в 2026 году в год 80-летия региона

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил начать подготовку предложений по проведению в Калининградской области Российско-китайских молодежных летних игр.

"Минспорту, Минфину и МИД поручено до 1 октября 2025 года подготовить предложения по проведению Российско-китайских молодежных летних игр 2026 года в Калининградской области", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с членами Совета палаты СФ.

Десятые Российско-китайские летние молодежные игры пройдут в Калининграде в 2026 году в год 80-летия региона.

Традиция проведения Российско-китайских молодежных игр была заложена 20 лет назад: летние состязания стали проводиться с 2006 года, а спустя 10 лет прошли и первые зимние Игры. Их стартовой площадкой стал Харбин, в 2018 году эстафету приняла Уфа, в 2022-м - Чанчунь.