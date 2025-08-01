Был доработан образ оленя и изменен цвет фона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" представил новую эмблему. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Теперь олень, изображенный в центре эмблемы, смотрит в другую сторону. Также изменен цвет фона: вместо белых тонов предпочтение отдано синему оттенку.

"Доработан сам образ оленя — взгляд стал более собранным, уши точнее передают характер, силуэт — чище и мощнее. Мы не отказались от символа — мы сделали его современнее и выразительнее", - говорится в сообщении.

"Торпедо" в прошедшем сезоне вышло в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с восьмого места в Западной конференции и проиграло в серии первого раунда будущему победителю ярославскому "Локомотиву" (0-4).