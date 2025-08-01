Клуб получил штраф в размере €20 тыс., при повторном нарушении он будет наказан частичным закрытием трибун на домашнем матче

ТАСС, 1 августа. Контрольно-дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал украинскую "Александрию" за расистское поведение болельщиков во время первого матча квалификации Лиги конференций против сербского "Партизана". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

25 июля "Партизан" на выезде обыграл "Александрию" со счетом 2:0. Встреча прошла в Польше. После первого гола в ворота "Александрии" болельщики украинской команды оскорбляли игроков "Партизана". Также звучали оскорбления в адрес московского ЦСКА. На ответный матч, который завершился со счетом 4:0 в пользу сербского клуба, организаторы запретили футболистам украинской команды выйти с флагом страны.

"Александрия" получила штраф в размере €20 тыс. При повторном нарушении в течение следующих двух лет на клуб будут наложены санкции в виде частичного закрытия трибун на время домашнего матча еврокубков.