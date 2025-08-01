Александр Тихонов рассказал, что про него будет снят художественный фильм

Планируется, что это будет четырехсерийная художественная лента

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. К четырехкратному олимпийскому чемпиону по биатлону Александру Тихонову проявляют интерес российские кинематографисты, в настоящее время идет подготовка к съемкам художественного фильма о нем. Об этом Тихонов рассказал ТАСС.

"Планируется, что это будет четырехсерийная художественная лента, которая расскажет о моих детских годах, о том, как я пришел в спорт, о немалых спортивных достижениях, а также о том, чем я занимался после завершения карьеры спортсмена, - рассказал Тихонов. - У меня богатая биография, я в разные годы занимался сельским хозяйством и руководил Союзом биатлонистов России, который был лучшей спортивной федерацией страны".

"Кто будет играть меня, пока нет четкого понимания. У меня самого нет никаких предпочтений, но желающие сыграть Тихонова, чему я немного удивлен, есть. Не исключаю, что в ближайшие две недели и в этом вопросе наступит какая-то ясность", - добавил собеседник ТАСС.

Тихонову 78 лет, в его активе есть четыре золотых медали Олимпиад, выигранные в эстафетах в составе сборной СССР на Играх 1968, 1972, 1976 и 1980 годов. Он также является 11-кратным чемпионом мира.