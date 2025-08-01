Российские спортсмены не посетят церемонию открытия Всемирных игр в Китае

Международная ассоциация всемирных игр не допустит нейтральных атлетов до церемонии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены, которые на следующей неделе отправятся в Китай для участия во Всемирных играх, не намерены идти на церемонию открытия соревнований. Об этом ТАСС рассказал один из представителей команды России.

"На Всемирных играх наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом AIN и специально написанным гимном, который придумала Международная ассоциация всемирных игр (IWGA), - рассказал собеседник ТАСС. - Возможно, что на Всемирных играх будет звучать тот же гимн нейтральных спортсменов, что был год назад на Олимпиаде в Париже. Официального документа, разъясняющего все детали участия, мы пока не получали. Все было сказано на словах".

"Также нам известно, что IWGA не допустит нейтральных спортсменов до участия в церемониях открытия и закрытия. Полная аналогия с Играми-2024, потому что Международная ассоциация всемирных игр очень плотно сотрудничает с Международным олимпийским комитетом (МОК). И даже в качестве зрителей на церемонию открытия наши спортсмены не планируют идти", - заключил представитель российской команды.

IWGA признана МОК в качестве официального органа, ответственного за продвижение Всемирных игр по всему миру.

Всемирные игры пройдут в Ченду с 7 по 17 августа.