Он возглавляет комитет с 2017 года

ЖЕНЕВА, 1 августа. /ТАСС/. Действующий президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс будет переизбираться на новый срок. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Оппонентом Парсонса будет южнокореец Тон Хён Пэ. Выборы пройдут 27 сентября на Генеральной ассамблее МПК в Сеуле.

Парсонсу 48 лет, он стал президентом МПК в 2017 году, а в 2021 году был переизбран на новый срок. С 2005 по 2009 бразилец возглавлял Американский паралимпийский комитет, с 2009 по 2017 год был президентом Паралимпийского комитета Бразилии.