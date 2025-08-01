Шлейхер занял седьмое место на ЧМ в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Илья Молчанов показал девятый результат

СИНГАПУР, 1 августа. /ТАСС/. Россиянин Никита Шлейхер занял седьмое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в Сингапуре.

Шлейхер показал результат 452,75 баллов. Победителем стал мексиканец Осмар Ольвера (529,55 баллов). Второе место занял китаец Цао Юань (522,70), бронзу завоевал его соотечественник Ван Цзунъюань (515,55). Россиянин Илья Молчанов показал девятый результат (440,25). Китайские прыгуны в воду впервые с 2005 года не смогли выиграть золото в этой дисциплине.

Шлейхеру 27 лет, он является двукратным победителем, четырежды серебряным и трижды бронзовым призером чемпионатов Европы. На его счету также золотая и серебряная медали Европейских игр 2015 года и Всемирной летней универсиады 2017 года. На турнире в Сингапуре Шлейхер в дуэте с Русланом Терновым стал серебряным призером в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Молчанову 28 лет, на его счету одна золотая, серебряная и бронзовая медали Европейских игр 2015 года. Также россиянин является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.