Спортсменка преодолела дистанцию за 52,98 секунды

СИНГАПУР, 1 августа. /ТАСС/. Российская пловчиха Дарья Клепикова установила новый рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем, в финальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта она финишировала пятой. Соревнования проходят в Сингапуре.

Клепикова преодолела дистанцию за 52,98 секунды. Она превзошла свое достижение, установленное в полуфинальном заплыве днем ранее (53,14 секунды). Первое место заняла представительница Нидерландов Маррит Стенберген (52,55 секунды). Второй финишировала Молли О'Каллаган из Австралии (52,67), третьей - американка Торри Хаске (52,89).

Последний раз на этой дистанции из отечественных спортсменок медаль завоевывала Лариса Царева, на чемпионате мира 1978 года в Берлине она заняла третье место.

Клепиковой 20 лет, она является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы на короткой воде. На турнире в Сингапуре она завоевала золото в смешанной эстафете 4x100 м.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.