Клепикова оценила участие в историческом для России финале на 100 м кролем

В финальном заплыве на чемпионате мира она обновила рекорд страны

СИНГАПУР, 1 августа. /ТАСС/. Дарья Клепикова осталась недовольна пятым местом в заплыве на 100 м вольным стилем, несмотря на рекорд страны и тот факт, что прежде ни одной российской пловчихе не удавалось выходить в финал на этой дистанции на чемпионате мира. Об этом она рассказала ТАСС.

Клепикова на пути к финалу обновила рекорд России, а в борьбе за медали чемпионата мира она еще раз его улучшила - 52,98 секунды. От третьего места россиянка отстала на 0,09 секунды.

"На рекорд страны и рассчитывала, знала, что могу его показать, - сказала Клепикова. - Хотелось бороться за призы, немного не хватило. Я знаю свои ошибки, это очень обидно. С поворота я ощутила, что быстро вылетела, и касание по ощущениям странное было, не так, как обычно я его делаю. Все это стоит сотых секунды".

"У нас девчонки никогда не попадали в финал на стометровке кролем. Это приятно, но я шла за другим - хотела большего", - добавила она.

Клепиковой 20 лет, она является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы на короткой воде. На турнире в Сингапуре она завоевала золото в смешанной эстафете 4x100 м.