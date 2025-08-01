Пловец Корнев вышел в финал чемпионата мира на дистанции 50 м вольным стилем

Россиянин показал четвертый результат

СИНГАПУР, 1 августа. /ТАСС/. Россиянин Егор Корнев с четвертым результатом вышел в финал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 м вольным стилем. Соревнования проходят в Сингапуре.

Корнев показал результат 21,51 секунды, лучшее время у австралийца Камерона Макэвоя (21,30 секунды). Финальный заплыв состоится 2 августа.

Корневу 21 год, на чемпионате мира на короткой воде в 2024 году он стал победителем в комбинированной эстафете 4x100 м.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.