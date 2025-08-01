Первое место заняла американка Кейт Дуглас

СИНГАПУР, 1 августа. /ТАСС/. Российская пловчиха Евгения Чикунова заняла второе место на чемпионате мира по водным видам спорта на дистанции 200 м брассом. Соревнования проходят в Сингапуре.

Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 19,96 секунды. Первое место заняла американка Кейт Дуглас (2.18,50). Третьими стали Кайлин Корбетт из ЮАР и представительница Белоруссии Алина Змушко (обе - 2.23,52). Ранее Чикунова заняла пятое место на дистанции 100 м брассом.

Всего российские спортсмены, которые выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе, на данный момент завоевали 13 наград - 4 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые. В медальном зачете россияне занимают пятое место. Лидером медального зачета является команда Китая (14 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей). Второе место занимают австралийцы (9-3-7), далее идут американцы (6-10-7) и немцы (6-2-1).

Чикуновой 20 лет, она является мировой рекордсменкой на дистанции 200 м брассом. На счету спортсменки две серебряные медали чемпионатов мира на короткой воде на дистанции 200 м брассом.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.