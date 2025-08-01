Пловец Пригода не стал вновь называть позором второе четвертое место на ЧМ

Россиянин финишировал четвертым на дистанции 200 м брассом

СИНГАПУР, 1 августа. /ТАСС/. Российский пловец Кирилл Пригода не стал вновь называть позором четвертое место на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, сейчас он признал его средним. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

На последние 50 м дистанции Пригода ушел первым, но в итоге финишировал четвертым. Такое же место в Сингапуре он сначала занял на дистанции 100 м, после чего назвал результат позором, еще до того, как узнал, что его дисквалифицировали за техническую ошибку.

"Нехватка последнего "полтинника" преследует меня в течение всей карьеры. Но я всегда ставлю перед собой максимально высокие. Все-таки проплыть в трех финалах - хорошая планка, но лучше три раза победить со счетом 1:0, чем один раз со счетом 3:0", - сказал Пригода.

"Я все так же самокритичен, как и после первого четвертого места. Но, в принципе, все нормально. Если кратко охарактеризовать, то надо еще. Уже не позор? Слава богу, выправил эту кривую, но и не дотянул до "хорошо". Посерединке нахожусь", - добавил он.

Пригоде 29 лет, на турнире в Сингапуре в составе российской команды он стал чемпионом мира в смешанной комбинированной эстафете 4x100, также спортсмен завоевал серебро на дистанции 50 м брассом. Кроме того, пловец является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, он восемь раз побеждал на мировых первенствах на короткой воде.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.