Сегодня россиянка стала второй в финальном заплыве чемпионата мира на дистанции 200 м брассом

СИНГАПУР, 1 августа. /ТАСС/. Выигравшая серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре россиянка Евгения Чикунова заразилась ротавирусом за два дня до финального заплыва. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Чикунова стала второй в финальном заплыве на 200 м брассом, уступив американке Кейт Дуглас.

"На данный момент довольна, при моем состоянии сделала все, что могла. У меня ротавирус, пытались вылечить за краткий срок. Началось позавчера, у меня было два дня, при этом целый день - ноль улучшений, - сказала Чикунова. - Было все самое худшее, что можно было представить. Меня успокаивал врач перед предварительным заплывом. Я думаю, получила его через воду в бассейне, но это мои догадки. Если грешить на отелевскую, то тогда бы и другие болели, но с ними все в порядке".

Чикуновой 20 лет, она является мировой рекордсменкой на дистанции 200 м брассом. На счету спортсменки две серебряные медали чемпионатов мира на короткой воде на дистанции 200 м брассом.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.