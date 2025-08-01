Россиянка стала второй в финальном заплыве на 200 м брассом

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Вице-чемпионка Олимпиады-2004 в плавании на спине Станислава Комарова до последних метров верила в то, что ее соотечественница Евгения Чикунова сумеет опередить американку и выиграть золото чемпионата мира на 200-метровке брассом. Об этом Комарова рассказала ТАСС.

20-летняя Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 19,96 секунды. Первое место заняла американка Кейт Дуглас (2.18,50). Ранее Чикунова заняла пятое место на дистанции 100 м брассом.

"Я очень болела сегодня за Женю и верила в нее до последних метров, - призналась Комарова. - Но в любом случае она огромная молодец. 2.19,96 - это очень сильный результат, я поздравляю ее, поздравляю ее тренера Витту Новожилову. Они, конечно, порадовали нашу страну, которая болела сегодня за свою спортсменку".

"Могла бы Женя сегодня дотянуться до золота? Повторюсь, я до последнего верила. В этот раз не получилось, но я думаю, что у нее все впереди. Женя - молодая спортсменка, желаю ей только удачи и только вперед", - заключила собеседница ТАСС.

Чемпионат мира завершится 3 августа.