Марафон пройдет 2 августа в Омске

ОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Участниками Сибирского международного марафона, который пройдет 2 августа в Омске, станут 25 бегунов из 7 зарубежных стран. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта Омской области, также в забеге примут участие спортсмены из 50 регионов РФ.

"В марафоне примут участие спортсмены из 50 регионов РФ и 7 зарубежных стран. Это Вьетнам, Греция, Ирландия, Казахстан, Кения, КНР и Таджикистан", - сказали в пресс-службе.

Больше всего бегунов приехало из Казахстана (13). По три спортсмена прибыли из Кении и КНР, по два - из Ирландии и Таджикистана, по одному - из Вьетнама и Греции. Российские регионы представлены от Калининградской области и ДНР до Амурской и Сахалинской областей и Приморского края.

Сибирский международный марафон входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов. Он проводится с 1990 года. В 2020 году соревнование было отменено из-за пандемии коронавируса. В 2025 году в рамках марафона пройдет чемпионат России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.