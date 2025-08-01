Участниками турнира стали шесть команд

ТУЛА, 1 августа. /ТАСС/. Открытие Всероссийских соревнований по следж-хоккею "Кубок героев", в которых принимают участие ветераны СВО, состоялось в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участниками турнира стали шесть команд: "Донской рубеж" (Ростовская область), "Кодар" (Забайкальский край), "Омские крылья" (Омская область), сборная Удмуртской Республики, "Штурм" (Нижегородская область) и "Уральские волки" (Свердловская область).

Как сообщил министр спорта Тульской области Михаил Трунов, подобные спортивные события не только способствуют физической реабилитации ветеранов, но и укрепляют их боевой дух, демонстрируют силу воли и стремление к победе. "Соревнования для большинства участников станут первым опытом выступления на официальных состязаниях всероссийского уровня", - отметил Трунов.

Соревнования организованы Паралимпийским комитетом России совместно с Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На групповом этапе команды сыграют по круговой системе, после чего состоятся матчи за призовые места.