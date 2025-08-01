СМИ: футболисту ПСЖ Хакими грозит до 15 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Марокканца обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Футболисту французского клуба "Пари Сен-Жермен" Ашрафу Хакими грозит до 15 лет тюремного заключения по делу об изнасиловании. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Отмечается, что соответствующее наказание требует назначить прокуратура Нантера, которая предъявила футболисту обвинения и обратилась в уголовный департамент О-де-Сен. Дальнейшие действия по делу должен принять следственный судья.

Прокуратура Нантера предъявила обвинения Хакими в марте 2023 года. Отмечалось, что его обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки, которая обратилась в полицию в феврале того же года.

Хакими 26 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2021 года. Вместе с командой футболист четыре раза выиграл чемпионат Франции, трижды - суперкубок страны, дважды - Кубок Франции, а также смог победить в Лиге чемпионов. До этого Хакими играл за итальянский "Интер", германскую "Боруссию" из Дортмунда и мадридский "Реал", выиграв с ним Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Испании. В составе "Боруссии" защитник стал победителем Суперкубка Германии, в составе "Интера" - чемпионом Италии.

Вместе со сборной Марокко футболист завоевал бронзовую медаль олимпийского турнира 2024 года. В 2022 году национальная команда вместе с защитником дошла до полуфинала чемпионата мира и проиграла в матче за третье место команде Хорватии.