9 июня клуб сообщил о старте процедуры погашения задолженностей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Руководство тольяттинского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" закрыло долги за прошлый сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор команды Александр Харламов.

9 июня "Лада" сообщила о старте процедуры погашения задолженностей.

"Долги все закрыты, - сказал Харламов. - Такая работа была проведена в течение примерно двух месяцев, мы так и планировали, чтобы к сезону подойти без долгов. Хотел бы поблагодарить за помощь губернатора Самарской области, правительство и, в частности, министерство спорта области, а также нашего спонсора и его руководителя. Объем работы был проделан очень большой, потому что долгов было довольно-таки много".

По итогам регулярного чемпионата сезона-2024/25 "Лада" заняла 10-е место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.