Два прошлых сезона команды играли в Краснодаре в заключительном, 30-м туре РПЛ, определяя исход чемпионской гонки, в обоих случаях "Краснодар" побеждал

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Программа второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры "Ростов" - "Крылья Советов", "Краснодар" - "Динамо" (Москва) и "Пари Нижний Новгород" - "Локомотив".

Центральным матчем дня станет игра между "Краснодаром" и московским "Динамо", она начнется в 20:30 мск. Два прошлых года команды играли в Краснодаре в заключительном, 30-м туре РПЛ, определяя исход чемпионской гонки. В обоих случаях "Краснодар" побеждал, в прошлом сезоне став чемпионом России, а в позапрошлом завоевав серебряные медали турнира.

В стартовых турах РПЛ "Краснодар" обыграл "Пари НН" (3:0) и уступил московскому "Локомотиву" (1:2), также краснодарская команда проиграла в первом туре "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России самарским "Крыльям Советов" (1:2). "Динамо" намного удачнее стартовало в сезоне под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Бело-голубые сыграли вничью с калининградской "Балтикой" (1:1) и обыграли "Ростов" (1:0), а также оказались сильнее "Сочи" (3:2) в Кубке России.

Капитан "Динамо" Даниил Фомин оценил на четыре с минусом старт сезона для команды. "Я бы оценил начало сезона на четыре с минусом по пятибалльной шкале, результат есть, но сами от себя ожидаем чуть лучшей игры. Сейчас важен результат, мы на этом можем двигаться вперед, это нам придаст уверенности, - сказал Фомин ТАСС. - Привыкли ли футболисты к требованиям главного тренера Валерия Карпина? Прежде всего мы сами от себя ждем улучшения качества игры, есть куда расти. Не хочу говорить о каких-то задачах, мы внутри команды работаем, результат очень важен. Сейчас две победы подряд, важный матч с "Краснодаром" нас ждет, как будет в плане задач - узнаем в конце мая".

В составе "Динамо" может дебютировать бразильский полузащитник Рубенс, который перешел 31 июля в московский клуб из бразильского "Атлетико Минейро". Также в РПЛ за "Динамо" может дебютировать казахстанский защитник Бахтиёр Зайнутдинов, перешедший на неделе из турецкого "Бешикташа".

"Пари НН" сыграет в Грозном

В субботу "Пари Нижний Новгород" сыграет с московским "Локомотивом", матч начнется в 20:30 мск. 23 июля стало известно, что встреча пройдет на "Ахмат-Арене" в Грозном. "Пари НН" пока не может вернуться на домашнюю арену в городе из-за проведенного там ремонта, в первом туре РПЛ с "Краснодаром" команда играла в Казани на "Ак Барс - Арене". Ранее генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов выразил надежду на то, что уже в сентябре команда сможет сыграть на своем стадионе.

"Локомотив" является единственной командой, набравшей 6 очков из 6 возможных в первых двух турах РПЛ. Железнодорожники оказались сильнее "Сочи" (3:0) и "Краснодара" (2:1). "Пари НН", наоборот, входит в число клубов, не набравших очков на старте. Нижегородцы уступили "Краснодару" (0:3) и самарским "Крыльям Советов" (0:2).

Откроет программу тура матч между "Ростовом" и "Крыльями Советов", игра начнется в 18:00 мск. Ростовчане пока также не набрали очков, команда уступила петербургскому "Зениту" (1:2) и московскому "Динамо" (0:1). "Крылья Советов" сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" (1:1) и победили "Пари НН" (2:0).

Программа третьего тура продолжится 3 августа, в этот день состоятся игры "Акрон" - "Спартак", "Балтика" - "Оренбург", "Зенит" - ЦСКА и "Динамо" (Махачкала) - "Ахмат". 4 августа казанский "Рубин" на своем поле встретится с "Сочи".