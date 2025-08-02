На текущем мировом первенстве американские пловцы завоевали пять золотых наград

ТАСС, 2 августа. Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию американец Райан Лохте сравнил с похоронами результаты сборной США по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Лохте опубликовал картинку надгробия, на котором написано: "В память об американском плавании, 1980-2025, они установили высокую планку и перестали к ней стремиться". Также спортсмен написал: "Называйте это похоронами или свежим стартом, у нас есть три года". В 2028 году в Лос-Анджелесе пройдут летние Олимпийские игры.

23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс опубликовал у себя запись Лохте, добавив: "Это тот звоночек, в котором нуждалось американское плавание? Давайте узнаем".

За два дня до конца чемпионата мира американские пловцы завоевали 5 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград и занимают первое место в медальном зачете по плаванию. Вторыми идут австралийцы (5 золотых, 2 серебряные, 6 бронзовых наград), третьими - китайцы (3-0-2). Пловцы из США не завоевали ни одной золотой медали в мужских соревнованиях. Также американцы не сумели пробиться в финал смешанной комбинированной эстафеты 4x100 м, победу в соревнованиях одержали пловцы из России.