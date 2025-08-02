Она проиграла Элине Свитолиной в двух сетах

ОТТАВА, 2 августа. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская уступила украинке Элине Свитолиной в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу Свитолиной, посеянной на турнире под 10-м номером. У Калинской не было номера посева. В четвертом круге украинка сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой (5-й номер посева).

Калинской 26 лет, она занимает 31-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Свитолиной 30 лет, в рейтинге WTA она располагается на 13-й позиции. На счету спортсменки 18 титулов под эгидой организации. Украинка дважды выходила в полуфинал Уимблдона (2019, 2023) и один раз - в полуфинал Открытого чемпионата США (2019).

Соревнование в Монреале проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Турнир завершится 7 августа. Его действующей победительницей является американка Джессика Пегула.