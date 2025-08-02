Он выступал за команду с 2015 года

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Южнокорейский нападающий и капитан английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Сон Хын Мин покинет команду текущим летом. Об этом игрок сообщил на пресс-конференции.

"Прежде чем мы начнем пресс-конференцию, я хотел бы сказать, что решил покинуть клуб этим летом. Мне нужны небольшие перемены. Я приехал в Лондон в 23 года, совсем юным. Я покидаю этот клуб взрослым человеком, очень гордым собой", - сказал Сон Хын Мин.

Сон Хын Мину 33 года, он выступал за "Тоттенхэм" с 2015 года. В прошлом сезоне вместе с командой он стал победителем Лиги Европы. В составе лондонцев южнокореец провел 454 матча, забил 173 мяча и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба в истории. В сезоне-2021/22 вместе с Мохаммедом Салахом Сон Хын Мин поделил первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии.

Ранее Сон Хын Мин выступал за германские "Гамбург" и "Байер". В составе сборной Южной Кореи игрок провел 134 матча, в которых забил 51 мяч и отдал 23 голевые передачи. Вместе с национальной командой форвард стал победителем Азиатских игр 2018 года, серебряным призером Кубка Азии 2015 года.