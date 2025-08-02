В Чувашии разрабатывают мероприятия по спортивной адаптации ветеранов СВО

Планируется, что работа будет завершена в течение месяца

ЧЕБОКСАРЫ, 2 августа. /ТАСС/. Планы мероприятий для реализации спортивного проекта по адаптации ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции (СВО), разрабатывают в Чувашии. Эту работу планируется завершить в течение месяца, сообщил ТАСС глава Минспорта Чувашии Василий Петров.

Адаптивный спорт включен в стратегию развития физической культуры и спорта в Чувашии до 2030 года. Данное направление включает четыре проекта, один из которых посвящен адаптации к мирной жизни участников СВО.

"[Новый проект по адаптации к мирной жизни ветеранов СВО] включает, в частности, индивидуальные программы реабилитации, создание клуба друзей ветеранов, проведение специального спортивного лагеря, цикл путешествий по историческим местам и музеям. В течение месяца мы должны проработать каждое направление [с составлением планов], по каждому будут ответственные", - отметил Петров.

По его словам, после разработки планов их еще раз проанализируют, в том числе специалисты и спортивная общественность, при необходимости будут внесены корректировки. Петров напомнил, что эту работу курирует его заместитель, участник спецоперации и боевых действий на Кавказе Александр Степанов. Он также возглавляет созданный при министерстве совет ветеранов боевых действий.