В CAS ожидают, что решение по делу ЦСКА и тренера Федотова вынесут в ближайшие недели

Заседание по иску тренера к клубу было проведено 7 марта

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести решение по делу московского футбольного клуба ЦСКА и бывшего главного тренера команды Владимира Федотова в ближайшие недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

"Мы ожидаем, что решение по этому делу будет вынесено в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

7 марта 2025 года CAS провел заседание по иску Федотова к ЦСКА. Ранее тренер обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с армейцами. Российский футбольный союз (РФС) также обязал ЦСКА предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 6 августа 2024 года палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. После этого Федотов обратился с иском к ЦСКА в CAS.