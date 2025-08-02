Показательный матч по фиджитал-бильярду пройдет 3 августа в Екатеринбурге на Кубке главы города по бильярду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Технология фиджитал-бильярда поможет привлечь внимание к классической игре и популяризировать бильярдный спорт, при этом полностью заменить реальную игру фиджитал-формат не способен. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов.

Показательный матч по фиджитал-бильярду пройдет 3 августа в Екатеринбурге на Кубке главы города по бильярду.

"Если спортсмен занялся компьютерным спортом и у него появился интерес, то он возьмет реальный кий в руки и пойдет играть. Может быть, в какой-то период фиджитал-спорт может затмить офлайн-спорт, но мне бы не хотелось такой подмены. Будет какая-то группа, которая с интересом будет играть в компьютерный бильярд, но останутся те, кто будет играть в офлайне, в клубе гонять шары, потому что бильярд - это не сидение за компьютером в одиночку или с кем-то по дистанционной связи, а средство общения, отдыха, взаимоотношений", - сказал Фирсов.

Международный турнир по бильярду "III Кубок главы Екатеринбурга" проходит 28 июля - 3 августа. Мужчины соревнуются в дисциплине "комбинированная пирамида", женщины - в дисциплине "свободная пирамида".