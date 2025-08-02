В этому году в забеге приняли участие почти 7 тыс. человек из 50 регионов России и спортсмены зарубежных стран

ОМСК, 2 августа. /ТАСС/. Российские бегуны Андрей Янович и Алина Прокопьева стали победителями Сибирского международного марафона, который прошел в Омске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта Омской области.

Янович преодолел марафонскую дистанцию за 2 часа 17 минут 53 секунды. Вторым стал кениец Бирген Джеффри Кипротич, отставший от победителя на 5 секунд. Третье место занял еще один представитель Кении Тарус Джулиус Кипроно (2:23:33). "Я не верил до последних метров. Когда начались овации, я решил включаться и попробовать [выиграть]", - сказал Янович после финиша.

Среди женщин победительницей стала Алина Прокопьева (2:40:55), которая уже одерживала победу в Омске в 2023 году. Второе место заняла Юлия Рыжанкова (02:44:57), третье - Оксана Бурзак (02:46:03).

В 2025 году в рамках марафона проходит чемпионат России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Среди мужчин победителем стал Евгений Черный с результатом 01:45:53. Второе место занял Виталий Гриценко (01:50:24), третье - Рустам Аминов (01:53:14). Среди женщин лучший результат показала Римма Алиева (01:54:15), на втором месте Наталья Кочерова (02:17:28), на третьем - Акжана Абдикаримова (02:18:29).

В пресс-службе отметили, что в этому году в забеге приняли участие почти 7 тыс. человек из 50 регионов России, также в марафоне выступили представители Казахстана (17 человек), Таджикистана (4), Кении, КНР (по 3), Ирландии, Вьетнама, Греции (по 1). В последний момент к ним присоединились два бегуна из Белоруссии и ОАЭ. В прошлом году участниками марафона стали 5,5 тыс. человек из 49 регионов России и 9 зарубежных стран.

Сибирский международный марафон входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов. Он проводится с 1990 года. В 2020 году соревнование было отменено из-за пандемии коронавируса.