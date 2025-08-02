Голкипер выделил чемпионский матч против петербургского "Зенита"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Чемпионский матч в составе московского футбольного клуба "Локомотив" против петербургского "Зенита" является самым памятным в карьере вратаря Маринато Гилерме. Об этом Гилерме рассказал ТАСС.

3 марта Гилерме стал координатором по развитию и подготовке вратарей молодежных команд и академии "Локомотива". Планируется, что в сентябре состоится прощальный матч вратаря.

"Для меня самым памятным в карьере является матч против "Зенита" за "Локомотив", когда мы стали чемпионами России (красно-зеленые победили со счетом 1:0 в 29-м туре и досрочно стали чемпионами страны 2018 года - прим. ТАСС), - сказал Гилерме. - Это было незабываемо. Что касается прощального матча, то точно неизвестно, обсуждаем с клубом этот вопрос. Нужно решить несколько деталей, думаю, что это будет классно для болельщиков".

Гилерме 39 лет, он выступал за "Локомотив" с 2007 по 2024 год. Вместе с клубом стал чемпионом России, четыре раза выиграл кубок страны и один раз - Суперкубок России. В ноябре 2015 года Гилерме получил гражданство России. За российскую сборную вратарь провел 19 матчей. В составе "Локомотива" Гилерме принял участие в 387 играх.