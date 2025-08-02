Лыжник Шаров рассказал, как из-за обуви его лишили золота первенства РФ в беге на 10 000 м

После финиша он был дисквалифицирован за несоответствие обуви регламенту соревнований

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Лыжник Сергей Шаров, лишенный золота молодежного первенства страны в беге на 10 000 метров из-за "неправильной" обуви, не согласен с решением судей и намерен доказать всем свою правоту на взрослом чемпионате России в Казани. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В конце июля на первенстве России в Чебоксарах Шаров был первым на десятикилометровой дистанции с результатом 29 минут 19,57 секунды. Однако после финиша Шаров был дисквалифицирован за несоответствие обуви регламенту соревнований. Модель кроссовок, которую использовал спортсмен, допустима для соревнований по бегу на шоссе и кроссу, но недопустима на беговой дорожке стадиона.

"Все сейчас почему-то думают, что я изначально знал, что в таких кроссовках было запрещено стартовать, - сказал Шаров. - Но это однозначно не так, для меня все произошедшее было большим удивлением. Эта модель кроссовок очень распространена среди бегунов, и о том, что в них нельзя было выходить на дорожку, я узнал уже постфактум, когда финишировал. Кто-то говорит, что во всем виноваты судьи, кто-то, что организация соревнований плохая, но могу сказать одно, нас никто не проверял, но я видел, что в таких же кроссовках еще минимум один человек бежал. И если бы я не выиграл, то никто бы на мои кроссовки даже не обратил бы внимания, уверен".

"Мне кажется, все так и было, - ответил Шаров на вопрос, не сложилось ли у него впечатление, что все случившееся с ним на первенстве России было желанием "утопить" выскочку, который пришел, увидел и победил. - Конечно, было немного обидно, что так все случилось. Я считаю, что не имел никакого преимущества перед теми, кто бежал в шиповках. Да, у меня нет медали, но, по сути, победителем являюсь я. Поеду теперь на чемпионат России в Казань и попробую повторить там свой результат".

Собеседник ТАСС рассказал, что пока еще не решил, на какие дистанции будет заявляться на взрослый чемпионат страны. "Думали пятерку и десятку бежать. Но если решим бежать одну дистанцию, то это будет 10 тысяч. Шиповки пока не купил себе, но перед поездкой обязательно это сделаю", - добавил Шаров.

"В лыжах уперся в потолок"

Для 21-летнего лыжника Шарова, выигравшего в 2023 году на юниорском Кубке наций в Белоруссии две золотые медали, забег на 10 000 метров на первенстве России в Чебоксарах был третьим стартом в жизни, где он соревновался с профессиональными легкоатлетами.

"Первым беговым стартом для меня был полумарафон в Нижнем Новгороде в конце мая. Попробовал, и у меня все в принципе получилось. Поэтому на июльский забег по Садовому кольцу я поехал, чтобы посмотреть, как бегут эти парни, и попробовать побороться с ними. И то, что я был на финише вторым, для меня не было удивительно, в принципе я понимал, на что способен, и рассчитывал попасть в топ-3", - признался Шаров.

"Как отнеслись к моему результату другие призеры? Я не знаю, не разговаривал ни с кем после финиша. Я думаю, что они уже на кольце были немного в шоке", - добавил собеседник ТАСС.

Шаров также отметил, что беговая работа всегда являлась частью тренировочного процесса лыжников. "Я всегда знал, что бегаю неплохо, и планировал когда-нибудь перейти в легкую атлетику. И вот это когда-нибудь наступило в этом году. Пока я не могу сказать однозначно, что завершил карьеру лыжника, в каких-то лыжных соревнованиях я, наверно, еще приму участие. Но в лыжах, мне кажется, я уперся в какой-то потолок для себя, поэтому и перешел в легкую атлетику, потому что видел там для себя больше перспектив", - заключил спортсмен.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Казани с 7 по 10 августа.