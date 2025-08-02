Соревнования по спортивной ходьбе проходили 26 июля в Воронове

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международные соревнования по спортивной ходьбе в селе Вороново в Новой Москве впервые за много лет обслуживали иностранные арбитры. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский.

Соревнования по спортивной ходьбе проходили 26 июля.

"Надо говорить не об отношениях с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), а о наших отношениях по разным направлениям. Если взять, к примеру, судейство, то в этом году нам удалось выстроить коммуникацию таким образом, что в Вороново на прошлой неделе World Athletics официально командировала из различных стран троих судей, которые судили спортивную ходьбу, - сказал Ярышевский. - Такого не было много лет, и я считаю, что это заслуга нашей команды в выстраивании такого диалога".

"Такой диалог нужно выстраивать по различным направлениям. World Athletics - большая организация, маленькими шажками мы идем в сторону полноценного участия спортсменов. И надеюсь, что какие-то результаты такого диалога мы увидим", - добавил он.

С марта 2017 года отдельные российские легкоатлеты при условии получения нейтрального статуса вернули себе возможность выступать на турнирах за рубежом. В 2020 году критерии допуска были ужесточены, и на Олимпиаду в Токио было допущено только 10 россиян. С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине World Athletics запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой.