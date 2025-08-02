Alpindustria Elbrus race - 2025 проходит с 1 по 3 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Два трейловых забега в районе Эльбруса, входившие в программу Alpindustria Elbrus race - 2025, были отменены из соображений безопасности из-за риска заражения чумой. Об этом ТАСС сообщил технический директор гонки Петр Безручко.

Alpindustria Elbrus race - 2025 проходит с 1 по 3 августа.

"Дистанции 137 км и 80 км были отменены в соответствии с предписанием местного Роспотребнадзора и блокированием района Хурзука из-за опасности заражения чумой от суслика, - рассказал Безручко. - Там нашли труп чумного суслика и согласно всем эпидемиологическим протоколам закрыли район".

"У нас были попытки перевести ребят на север в Джилы-Су с целью организовать им дистанцию 60 км, но сель, который сошел в Тырныаузе, не дал нам возможности этого сделать. Автобусы не могли добраться, поэтому участникам была дана возможность перерегистрироваться на любую другую дистанцию из тех, что остались. Все, кто хотел, зарегистрировались на более короткие дистанции", - добавил собеседник ТАСС.

Решение об отмене двух маршрутов (EWR - Elbrus World Race - 137 км и WER-80 - 78 км) было принято организаторами на основании полученного 31 июля официального предписания от управления местного Роспотребнадзора в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией: в районе урочища Бийтюг-Тюбе была обнаружена культура микроба чумы в трупе горного суслика.

"Наша гонка проводится в 12-й раз подряд, нам каждый год приходится сталкиваться с какими-то капризами природы. Мы делаем большой упор на безопасность и дальше продолжим это делать. На любые угрозы мы сразу реагируем и меняем маршруты дистанций. Но история с сусликами у нас случилась в первый раз, хотя, как я понимаю, в районе Хурзука это бывало и раньше. Просто нам в этот раз не повезло, что это случилось за день до нашего мероприятия", - заключил Безручко.