Победу одержала китаянка Чэнь Ивэнь

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Россиянка Кристина Ильиных заняла седьмое место в финале чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Соревнования проходят в Сингапуре.

Ильиных набрала 310,30 балла. Победу одержала китаянка Чэнь Ивэнь (389,70 балла), второй стала представительница Китая Чэнь Цзя (356,40), тройку призеров замкнула итальянка Кьяра Пеллакани (323,20).

Ильиных 30 лет, она является победительницей чемпионата Европы по водным видам спорта 2021 года в команде. Также спортсменка в 2017 году выиграла чемпионат Европы по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.