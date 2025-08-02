В детском турнире, который проходит в Красногорске и Мытищах, участвуют 24 команды

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин и губернатор Московской области Андрей Воробьев передали привет участникам седьмого в истории Кубка Овечкина по хоккею среди детских команд. Об этом на церемонии открытия турнира сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В соревновании, матчи которого проходят на "Красногорск-Арене" и "Арене-Мытищи", принимает участие рекордное за всю историю турнира количество команд - 24, в прошлом году в нем участвовало 16 команд.

На предварительной стадии в группе А выступают "Академия Петрова" (Красногорск), "Амур" (Хабаровск), "Адмирал" (Владивосток), "Витязь" (Подольск), "Сибирь" (Новосибирск), ЦСКА (Москва). В группе Б играют "Трактор" (Челябинск), "Армия СКА" (Санкт-Петербург), "Авангард" (Омск), "Салават Юлаев" (Уфа), московские "Спартак" и "Динамо". В группе В выступают "Атлант" (Мытищи), "Северсталь" (Череповец), "Балашиха", ярославский "Локомотив", минское "Динамо" и астанинский "Барыс". В группе Г играют "Металлург" (Магнитогорск), "Красная машина - Юниор" (Московская область), "Динамо" (Санкт-Петербург), "Красные крылья" (Екатеринбург), "Химик" (Воскресенск) и казанский "Ак Барс".

"Мы рады видеть здесь команды юных хоккеистов. Всем большой привет от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, от Александра Овечкина. В этом году мы принимаем рекордное количество команд, популярность турнира растет с каждым годом. Сегодня Кубок Александра Овечкина - самое значимое событие в детском хоккее в нашей стране. Желаю всем командам честной игры и заслуженных побед и чтобы обошлось без травм", - приводит пресс-служба Минспорта Московской области слова Абаренова.

Игры группового этапа пройдут с 2 по 6 августа, после чего начнется плей-офф. В заключительный день соревнований, 9 августа, в Мытищах пройдут финальные матчи. Победителям Кубка Овечкина трофей вручит сам нападающий "Вашингтона". В этот же день до финальных игр состоится гала-матч команд с участием легендарных игроков разных времен, в том числе и действующих российских хоккеистов НХЛ. Капитанами команд будут Овечкин и олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Павел Дацюк.