СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Минаков занял шестое место в финале чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 100 м баттерфляем. Соревнования проходят в Сингапуре.
Минаков преодолел дистанцию за 50,90 секунды. Победителем заплыва стал француз Максим Груссе (49,62 секунды). Вторым стал швейцарец Ноэ Понти (49,83), третьим - представитель Канады Илья Харун (50,07).
Минакову 23 года. Он является двукратным серебряным и бронзовым призером мирового первенства 2019 года, на его счету три золота чемпионата мира на короткой воде. Также спортсмен является победителем чемпионата Европы 2021 года.
Чемпионат мира в Сингапуре завершится 3 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе.
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Китай
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Австралия
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США
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Германия
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Россия
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Испания
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Канада
3
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3
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8
Франция
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Италия
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Румыния
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