Первое место занял француз Максим Груссе

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Минаков занял шестое место в финале чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 100 м баттерфляем. Соревнования проходят в Сингапуре.

Минаков преодолел дистанцию за 50,90 секунды. Победителем заплыва стал француз Максим Груссе (49,62 секунды). Вторым стал швейцарец Ноэ Понти (49,83), третьим - представитель Канады Илья Харун (50,07).

Минакову 23 года. Он является двукратным серебряным и бронзовым призером мирового первенства 2019 года, на его счету три золота чемпионата мира на короткой воде. Также спортсмен является победителем чемпионата Европы 2021 года.

Чемпионат мира в Сингапуре завершится 3 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе.