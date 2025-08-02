Климент Колесников показал в полуфинале лучшее время, Павел Самусенко отобрался в финал со вторым результатом

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Российские пловцы Климент Колесников и Павел Самусенко вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 м на спине. Соревнования проходят в Сингапуре.

Колесников показал лучший результат по итогам полуфиналов, преодолев дистанцию за 24,16 секунды. Самусенко со вторым результатом (24,31 секунды) вышел в финал, который пройдет 3 августа.

Колесникову 25 лет, ранее в Сингапуре он стал шестым на дистанции 100 м на спине. Россиянин является двукратным олимпийским призером, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года, шестикратным победителем чемпионатов мира на короткой воде. Ему принадлежит рекорд мира на дистанции 50 м на спине.

Самусенко 23 года, он является четырехкратным победителем чемпионатов мира на короткой воде.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.