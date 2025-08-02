По словам спортсмена, у него нет дополнительной ответственности за результат в финале

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Климент Колесников уверен в своих силах перед финалом на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира в Сингапуре, куда он вышел с лучшим результатом. Об этом пловец рассказал журналистам.

Колесников является рекордсменом мира на этой дистанции, финал пройдет в воскресенье.

"Нет, абсолютно, - ответил Колесников на вопрос о дополнительной ответственности за результат в финале. - Мне удобно, когда ты все заплывы плывешь по одной дорожке, четвертая [для обладателя лучшего времени] - подходит. Все нормально".

Колесников на чемпионате мира в Сингапуре пока не завоевал ни одной медали, в его коллекции наград серебро и бронза Олимпиады, серебро и две бронзы чемпионата мира 2019 года.