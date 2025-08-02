Ледеки в седьмой раз стала чемпионкой мира на дистанции 800 м вольным стилем

Всего американка стала чемпионкой в 23-й раз

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Американка Кэти Ледеки заняла первое место на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в Сингапуре.

Ледеки показала результат 8 минут 5,62 секунды. Второе место заняла австралийка Лани Паллистер (8 минут 5,98 секунды). Третьей стала австралийка Саммер Макинтош (8.07,29).

Ледеки 28 лет, она выиграла 30-ю медаль чемпионатов мира, став первой в 23-й раз и в седьмой раз выиграла на дистанции 800 м вольным стилем, оставаясь непобежденной на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Также на счету американки шесть серебряных и одна бронзовая награда. Рекорд по числу медалей на чемпионатах мира принадлежит американцу Майклу Фелпсу (26 золотых, 6 серебряных, 1 бронзовая).

Ледеки также является девятикратной олимпийской чемпионкой, четырежды она становилась серебряным призером и еще один раз выигрывала бронзу Игр. Ледеки удерживает мировой рекорд на дистанции 1 500 м вольным стилем.