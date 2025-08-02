2 августа, 15:55
ЧМ по водным видам спорта

Россияне выиграли серебро чемпионата мира в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем

Егор Корнев, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Иван Гирев. Lintao Zhang/ Getty Images
Егор Корнев, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Иван Гирев
© Lintao Zhang/ Getty Images
Первое место с мировым рекордом заняла сборная США

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Российские пловцы выиграли серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта в смешанной эстафете на дистанции 4x100 м вольным стилем. Соревнования проходят в Сингапуре.

Россияне показали результат 3 минуты 19,68 секунды и установили рекорд Европы. В составе российской команды плыли Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Первое место с мировым рекордом заняли американские спортсмены (3 минуты 18,48 секунды). Третье место заняли спортсмены из Франции (3.21,35).

В медальном зачете россияне занимают пятое место с 4 золотыми, 7 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Лидерство удерживает команда Китая (15 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых), далее идут австралийцы (11-5-8), американцы (9-11-9) и немцы (6-2-1).

Чемпионат мира в Сингапуре завершится 3 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Таблица медалей чемпионата мира по водным видам спорта-2025

1

Китай

15

10

8

33

2

Австралия

11

5

8

24

3

США

9

11

9

29

4

Германия

6

2

1

9

5

Россия

4

7

3

14

6

Испания

4

3

5

12

7

Канада

3

1

4

8

8

Франция

3

0

5

8

9

Италия

2

11

5

18

10

Румыния

2

0

1

3

  