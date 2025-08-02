Россияне выиграли серебро чемпионата мира в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем

Первое место с мировым рекордом заняла сборная США

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Российские пловцы выиграли серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта в смешанной эстафете на дистанции 4x100 м вольным стилем. Соревнования проходят в Сингапуре.

Россияне показали результат 3 минуты 19,68 секунды и установили рекорд Европы. В составе российской команды плыли Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Первое место с мировым рекордом заняли американские спортсмены (3 минуты 18,48 секунды). Третье место заняли спортсмены из Франции (3.21,35).

В медальном зачете россияне занимают пятое место с 4 золотыми, 7 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Лидерство удерживает команда Китая (15 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых), далее идут австралийцы (11-5-8), американцы (9-11-9) и немцы (6-2-1).

Чемпионат мира в Сингапуре завершится 3 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе.