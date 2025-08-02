Россияне выиграли серебро чемпионата мира в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Российские пловцы выиграли серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта в смешанной эстафете на дистанции 4x100 м вольным стилем. Соревнования проходят в Сингапуре.
Россияне показали результат 3 минуты 19,68 секунды и установили рекорд Европы. В составе российской команды плыли Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Первое место с мировым рекордом заняли американские спортсмены (3 минуты 18,48 секунды). Третье место заняли спортсмены из Франции (3.21,35).
В медальном зачете россияне занимают пятое место с 4 золотыми, 7 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Лидерство удерживает команда Китая (15 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых), далее идут австралийцы (11-5-8), американцы (9-11-9) и немцы (6-2-1).
Чемпионат мира в Сингапуре завершится 3 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе.
1
Китай
15
10
8
33
2
Австралия
11
5
8
24
3
США
9
11
9
29
4
Германия
6
2
1
9
5
Россия
4
7
3
14
6
Испания
4
3
5
12
7
Канада
3
1
4
8
8
Франция
3
0
5
8
9
Италия
2
11
5
18
10
Румыния
2
0
1
3