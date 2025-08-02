Олимпийский чемпион Кэмерон обменяется с Корневым плавательными шапочками на ЧМ

Спортсмены подружились в ходе турнира в Сингапуре

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира из Австралии Кэмерон Макэвой на чемпионате мира в Сингапуре подружился с российским пловцом Егором Корневым и предложил ему на память обменяться шапочками для плавания. Об этом Корнев рассказал журналистам после завоевания серебра в составе смешанной эстафеты 4 по 100 м вольным стилем.

"Мы разминались, и он уточнил, Егор ли я. Когда познакомились, сказал: "Ты вообще красавчик". И добавил, что я молодец, что у меня хорошее проплывание, что я молодой парень и у меня все впереди. Я поблагодарил, а он предложил шапками махнуться. Хотя я изначально просто попросил автограф. Завтра поменяемся", - сказал Корнев.

"Думаю, она будет храниться в месте, которое я буду беречь", - добавил он.

Корневу 21 год, чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре - первый для него в карьере. В личных дистанциях на 50 и 100 м вольным стилем он занял пятые места.