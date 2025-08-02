По мнению олимпийского призера, у американской сборной есть провал в одном из видов плавания

СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Плавание США действительно переживает кризис, что доказывают результаты чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом журналистам рассказал серебряный призер Олимпиады 2012 года Евгений Коротышкин, комментируя публикацию 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса о похоронах плавания США.

Фелпс и шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте в субботу опубликовали в соцсетях пост, сравнив с похоронами результаты сборной США по плаванию на чемпионате в Сингапуре. На картинке было изображено надгробие, на котором написано: "В память об американском плавании, 1980-2025, они установили высокую планку и перестали к ней стремиться".

"Они держали этот уровень с 1980 года, когда никому не оставляли шансов. Сейчас есть риск проиграть в медальном зачете. Действительно, есть провал в одном из видов - они разыскивают спинистов, которые могут проплыть хотя бы за 51-52 секунды. Сейчас они плывут 53 - и это провал для страны, которая всегда ковала лидеров", - сказал Коротышкин.

"И это при том, что у них такая подготовка студенческого спорта. Мы в этом пока отстаем", - отметил он.

За день до конца чемпионата мира американские пловцы завоевали 8 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых наград, пока они занимают первое место в медальном зачете по плаванию. Вторыми идут австралийцы (7 золотых, 4 серебряные, 6 бронзовых наград).

Американцы на чемпионате мира в Сингапуре не вышли в финал в смешанной комбинированной эстафете и проиграли австралийцам в финале 4 по 200 м, которая неофициально называется "гордость нации".