Сеанс одновременной игры с Карякиным открыл в Чувашии этап детского Кубка РФ по шахматам

Мероприятия для юных шахматистов завершатся 11 августа

ЧЕБОКСАРЫ, 2 августа. /ТАСС/. Этап Кубка России по шахматам среди детей открылся в Чебоксарах с сеанса одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Всего для участия в соревнованиях подали заявки более 750 детей из 51 региона, сообщил ТАСС председатель Федерации шахмат Чувашии Дмитрий Фадеев.

В Чебоксарах начался этап Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. В республике он получил название "шоколадный кубок", так как победители дополнительно получают кубки, сделанные из шоколада. Мероприятия для юных шахматистов завершатся 11 августа.

"Предварительные электронные <…> заявки подал 751 человек из 51 региона России. <…> [Очная] регистрация участников еще идет, но скорее всего, будет побит рекорд [прошлогоднего этапа Кубка России в Чебоксарах], в котором приняли участие 617 человек. Можно сказать, что это самый большой детский турнир [по шахматам] в Чувашии за всю историю", - отметил Фадеев.

По его словам, проходящие в республике соревнования по шахматам являются также одними из самых массовых этапов Кубка РФ. Мероприятия в Чебоксарах начались с сеанса одновременной игры с гроссмейстером, сенатором Сергеем Карякиным. Его соперниками стали 20 детей. "Отбор для игры [с Сергеем Карякиным] проводился открыто, [разыграли по билетам] среди уже прошедших очную регистрацию", - пояснил Фадеев.

Карякин сообщил журналистам в Чебоксарах, что шоколадный кубок "стоит особняком" среди других шахматных соревнований, так как является одним из самых массовых детских турниров в стране. "Такая массовость очень важна. Это очень хороший опыт для молодого поколения для того, чтобы они могли соревноваться. <…> Чтобы становиться чемпионами, нужна игровая практика", - пояснил гроссмейстер.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который является председателем оргкомитета по проведению соревнований, сообщил на пресс-конференции, что шахматный турнир в Чебоксарах дает дополнительный импульс развитию спорта в стране. Федерация шахмат республики планирует организовать прямые трансляции ключевых партий турнира. Помимо этого, сформирована образовательная и культурно-познавательная программы. По данным властей, дети смогут посетить мастер-классы, поучаствовать в дополнительных турнирах и лекциях, посетить различные экскурсии.