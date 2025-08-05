Минспорт начнет введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27

Планируется ввести вариант с 5 легионерами на поле и 10 в заявке

ТАСС, 5 августа. Министерство спорта РФ начнет введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, соответствующий приказ будет подписан в 2025 году. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Оптимальным видим таргет "пять на поле, десять в заявке", обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем, но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование, этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнем - плавно", - сказал Дегтярев.

С сезона-2022/23 в Мир - Российской премьер-лиге клубы не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров. Игроки из ЕАЭС в число легионеров не входят. Согласно данным Российского футбольного союза, страны ЕАЭС представляют 26% футболистов, легионерами считаются 5%.