Футбольный клуб "Ахмат" ранее объявил об отставке Александра Сторожука с поста главного тренера команды

ТАСС, 5 августа. Руководство грозненского футбольного клуба "Ахмат" связалось с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее "Ахмат" объявил об уходе с поста главного тренера Александра Сторожука. "Спорт-Экспресс" сообщил, что Черчесов станет новым главным тренером клуба. После трех туров "Ахмат" не набрал ни одного очка в Мир - Российской премьер-лиге, потерпев поражения в матчах с казанским "Рубином" (0:2), московским ЦСКА (1:2) и махачкалинским "Динамо" (0:1). В рамках кубка страны грозненская команда уступила петербургскому "Зениту" (1:2) во встрече группового этапа.

"Правда ли, что я в ближайшее время возглавлю "Ахмат"? Мне поступил звонок от руководства клуба. Пока это вся информация, которую я могу комментировать", - сказал Черчесов.

Черчесову 61 год, его последним местом работы была сборная Казахстана, которую он покинул в 2025 году. Ранее он также был главным тренером венгерского "Ференцвароша", с которым дважды выиграл чемпионат и один раз - кубок страны. Вместе с "Легией" он стал чемпионом Польши и обладателем кубка страны. С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Также Черчесов работал в московском "Динамо", пермском "Амкаре", грозненском "Тереке" (нынешнее название - "Ахмат"), "Жемчужине" из Сочи, московском "Спартаке", австрийских "Ваккер-Тироль" и "Куфштайне".