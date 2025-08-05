Бублик уверен, что Даниил Медведев и Рублев закончат год в топ-10 рейтинга ATP

Андрей Рублев является 11-й ракеткой мира, Даниил Медведев - 14-й

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев закончат год в первой десятке мирового рейтинга. Такое мнение журналистам высказал казахстанский теннисист Александр Бублик.

Рублев занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Медведев располагается на 14-й позиции.

"Я не считаю, что у Медведева и Рублева провал. Да, сейчас у них не те результаты, которых мы от них ждем, но думаю, они закончат год в топ-10", - сказал Бублик.

Бублик отметил, что Медведев является для него самым неудобным соперником. "Самый приятный соперник для меня - Саша Зверев. И в человеческом плане мы с ним хорошие друзья, и играть с ним приятно. А самый неудобный соперник - Даниил Медведев. Он мне даже в кошмарах снился", - поделился Бублик.