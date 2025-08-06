Как отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в этом сезоне на гребном канале проходят такие крупные турниры, как Спартакиада молодежи России и Первенство Сибири и Урала

БАРНАУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Спортсмены из разных регионов Российской Федерации, а также из 15 стран мира примут участие в Международных соревнованиях "Алтайская регата. Кубок Костенко", которые стартовали 5 августа на гребном канале в Барнауле. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Полторы сотни спортсменов из разных регионов России и из 15 зарубежных стран с сегодняшнего дня принимают участие в "Алтайской регате" на нашем гребном канале. Лично поприветствовал участников и пожелал им успехов. Рад был увидеть большое количество зрителей всех возрастов на этом зрелищном мероприятии", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в этом сезоне на гребном канале проходят такие крупные турниры, как Спартакиада молодежи России и Первенство Сибири и Урала.

"Обязательно и дальше будем стремиться к организации в Барнауле масштабных спортивных событий. Это важно как для поддержки профессионалов, так и для вдохновения любителей и просто зрителей. Все ресурсы и опыт у нас для этого есть", - добавил Томенко.