Комментатор погиб в результате несчастного случая на железнодорожной станции

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. День смерти спортивного комментатора Александра Гришина стал самым темным за последние годы в фигурном катании, поскольку каждый спортсмен потерял своего друга. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала чемпионка России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева.

"Сашу любит каждый фигурист, тренер и болельщик. Самый теплый, добрый, потрясающий, непредвзятый, золотой голос фигурного катания и восьми Олимпиад. Сегодня самый темный день за последние годы в фигурном катании, сегодня каждый потерял частичку души, каждый спортсмен потерял своего друга", - написала Худайбердиева.

Гришину было 47 лет, он погиб в результате перехода в неположенном месте на железнодорожной станции. В последние годы он комментировал на Первом канале соревнования по фигурному катанию.